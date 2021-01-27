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Дмитрий Баклашов освободил должность руководителя пензенского штаба МГЕР

20:57 | 27.01.2021 | Общество

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Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. Дмитрий Баклашов освободил должность руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России». Об этом говорится в сообщении пресс-службы реготделения МГЕР, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 27 января.

Дмитрий Баклашов освободил должность руководителя пензенского штаба МГЕР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Смена руководителя произошла 26 января в связи с продвижением Дмитрия [Баклашова] дальше по службе», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что исполнять обязанности руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Пензенской области будет Илья Щербаков, «проявивший себя как ответственный и инициативный молодогвардеец».

На сайте всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» информация о смене главы пензенского штаба на данный момент не размещена: в качестве руководителя по-прежнему указан Дмитрий Баклашов, а последняя новость о регионе датирована 1 января.

Вместе с тем 26 января было опубликовано сообщение о проведении первого в 2021 году заседания координационного совета МГЕР. Согласно представленным сведениям, в ходе него обсуждалось участие активистов в праймериз «Единой России», была скорректирована система оценки эффективности работы отделений, а также приняты решения по кандидатурам на руководящие должности в региональных штабах.

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