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В Пензенской области в ходе операции «Автоперевозчик» выявлено более 360 нарушений

15:19 | 28.01.2021 | Общество

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Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 360 нарушений в ходе профилактической операции «Автоперевозчик», проведенной в Пензенской области 27 января.

В Пензенской области в ходе операции «Автоперевозчик» выявлено более 360 нарушений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отношении водителей, осуществляющих перевозки пассажиров, был составлен 361 административный материал», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону в четверг, 28 января.

В нем отмечается, что по фактам управления транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых их эксплуатация запрещена, составлено 63 протокола, в связи с нарушением правил применения ремней безопасности — 59, правил перевозки людей — 53, правил маневрирования — 47.

«Маршрутный автобус с неисправной тормозной системой выявили сотрудники Госавтоинспекции в городе Пензе. В отношении водителя составлен административный материал. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку», — добавляется в тексте.

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