В Пензе к 180-летию со дня рождения Ключевского открыта выставка «Музейные раритеты» Общество

Пенза, 29 января 2021. PenzaNews. Выставка «Музейные раритеты» начала работу в музее В.О. Ключевского в Пензе.

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Ее открытие приурочено к 180-летию со дня рождения историка и 30-летию с момента создания в Пензе мемориального музея, в котором собраны экспонаты, рассказывающие о его жизни и деятельности.

Как отметил заведующий музеем Александр Плешков, от Василия Ключевского осталось очень мало личных вещей.

«Ценнейший экспонат — подстаканник с чайной ложкой. 10 лет назад он у нас в музее появился. Эта реликвия была подарена доктором исторических наук Раисой Александровной Киреевой, которая является крупнейшим специалистом по творческому наследию Ключевского, научным консультантом нашего музея», — сказал он.

Презентация обновленной экспозиции прошла в рамках заседания клуба «Наследие», участники которого поделились своими историями о том, как они начали изучать работы выдающегося земляка и какие открытия для себя сделали.

В завершение мероприятия состоялось торжественное гашение немаркированной почтовой карточки и конвертов, посвященных юбилейной дате.