В Пензенской области число острых отравлений алкоголем за 2020 год снизилось на 7,3% Общество

Пенза, 29 января 2021. PenzaNews. 587 острых отравлений спиртосодержащей продукцией зарегистрировано в Пензенской области в 2020 году, что на 7,3% меньше по сравнению с 2019-м. Об этом свидетельствуют данные регионального управления Роспотребнадзора.

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Более 84% отравившихся — мужчины, около 16% — женщины.

Выявлено 25 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией среди несовершеннолетних: восемь — среди детей в возрасте до 14 лет, 17 — среди подростков 15–17 лет.

По информации ведомства, число смертельных исходов снизилось в регионе на 3,1% — с 256 в 2019 году до 248 в 2020-м. При острых отравлениях алкоголем умерли 208 мужчин и 40 женщин.

Социальная структура отравившихся алкоголем в 2020 году по сравнению с 2019-м не изменилась. На первом месте находятся безработные; на втором по количеству отравившихся — работающие граждане, по числу умерших — пенсионеры.

В возрастной структуре преобладала группа лиц в возрасте 40–49 лет, затем идут люди в возрасте 60 лет и старше, на третьем месте — 26–39 лет.

По числу острых отравлений на 100 тыс. населения превышение среднеобластного показателя зафиксировано в Мокшанском, Колышлейском, Иссинском, Бековском, Лунинском районах и городе Пензе.