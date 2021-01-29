Пензенцев призвали воздержаться от посещения улицы Московской и площади Ленина 31 января Общество

Пенза, 29 января 2021. PenzaNews. Представители администрации Пензы призвали жителей воздержаться от посещения улицы Московской и площади имени В.И. Ленина 31 января.

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«В предстоящее воскресенье, 31 января 2021 года, пензенцев призывают воздержаться от посещения улицы Московской и площади Ленина в связи с проведением несанкционированных мероприятий. Берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии в пятницу, 29 января.

В нем добавляется, что в центральной части города будут действовать ограничения для транспорта: стоянка будет запрещена с 23.00 субботы до 19.00 воскресенья по нечетной стороне улицы Пушкина — между улицами Володарского и Московской, на площади имени В.И. Ленина и в районе парковки от улицы Кирова до улицы Московской, 31 января с 6.00 до 19.00 — по нечетной стороне улицы Кураева — от улицы Кирова до улицы Володарского.