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Суд в Пензе назначил наказание четверым участникам несанкционированной акции

17:57 | 29.01.2021 | Общество

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Пенза, 29 января 2021. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы вынес постановления о привлечении к административной ответственности четверых участников несанкционированной акции, состоявшейся 23 января.

Суд в Пензе назначил наказание четверым участникам несанкционированной акции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Двое жителей Пензы 1999 и 2002 годов рождения, принявшие 23 января 2021 года участие в несанкционированном публичном мероприятии, признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ [«Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»], каждому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда в пятницу, 29 января.

В нем добавляется, что две участницы несанкционированной акции 1975 и 1999 годов рождения также признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

«Каждой назначено наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что постановления суда пока не вступили в законную силу.

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