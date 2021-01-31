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«Фармация» открыла на Западной поляне в Пензе аптеку, ветеринарную клинику и ветаптеку

12:42 | 31.01.2021 | Общество

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Пенза, 31 января 2021. PenzaNews. «Фармация» открыла в ЖК «Фаворит» на Западной поляне в Пензе аптеку, а также ветеринарную клинику и ветаптеку.

«Фармация» открыла на Западной поляне в Пензе аптеку, ветеринарную клинику и ветаптеку

Фото: ОАО «Фармация»

Новая аптека получила порядковый номер 135. В ней, как и в других аптеках ОАО «Фармация», представлен широкий ассортимент медикаментов, товаров для детей и будущих мам, медицинской техники и парафармацевтической продукции.

Квалифицированные фармацевты готовы ответить на интересующие вопросы, в том числе о противопоказаниях и условиях хранения того или иного медикамента.

Ветеринарная клиника получила название «Фаворит». В ней работают опытный ветеринарный врач и специалист по грумингу.

Ожидается, что в ветклинике будут проводиться терапевтические осмотры, ультразвуковые исследования, вакцинация домашних питомцев и хирургические операции.

Рядом располагается ветеринарная аптека, где можно приобрести выписанный ветврачом препарат, а также зоотовары и аксессуары для животных.

Комментируя начало работы трех новых подразделений, генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков выразил надежду, что все они будут пользоваться большой популярностью у жителей Западной поляны.

«Микрорайон большой, жилые дома здесь продолжают строиться, а количество жителей — увеличиваться. Тут живет довольно много тех, у кого уже есть домашние питомцы. Кто-то, переехав в новую квартиру, только планирует завести какую-то живность. Поэтому в дополнение к обычной аптеке, которая, кстати, имеет весьма стильный дизайн, мы решили открыть здесь и ветеринарную клинику, и ветеринарную аптеку», — сказал он.

«Думаю, люди оценят, потому что в первую очередь это экономия времени. Очень удобно — все в одном месте», — добавил Антон Колосков.

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