В центре Пензы прошла несанкционированная акция Общество

Пенза, 31 января 2021. PenzaNews. Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального состоялась в центре Пензы в воскресенье, 31 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Еще до ее начала на Московскую и прилегающие улицы были стянуты значительные силы правопорядка. Для предотвращения возможного шествия установили металлические ограждения. Предполагалось, что примерно в полдень протестующие начнут двигаться от ТРЦ «Высшая лига» к зданию правительства Пензенской области.

Однако незадолго до этого времени, когда стало очевидно, что люди не смогут беспрепятственно проследовать вниз по Московской, в интернете появилась информация об изменении так называемой «точки сбора» на сквер неподалеку от стелы «Росток».

В результате возникла неразбериха, но затем люди, намеревавшиеся принять участие в несанкционированном мероприятии, постепенно переместились на улицу Славы. Туда же прибыли полностью экипированные сотрудники правоохранительных органов.

Вскоре после того, как несколько человек развернули плакаты, одна из участниц акции стала громко жаловаться на низкую пенсию и высокие тарифы ЖКХ, всячески привлекая к себе внимание окружающих. Полицейские отвели ее через сквер на противоположную сторону улицы к служебной машине. Через непродолжительное время с места массового скопления людей был препровожден еще один человек.

С помощью громкоговорящей установки служебного автомобиля полиции была организована трансляция аудиосообщения с предостережением о том, что данная акция является несогласованной и за участие в ней предусмотрена административная ответственность. Кроме того, один из стражей порядка в громкоговоритель призывал пензенцев разойтись.

В дальнейшем сотрудники правоохранительных органов оттеснили протестующих от гостиницы «Пенза» и приняли меры по их разобщению. В итоге толпа разделилась, и небольшие группы людей стали бесцельно бродить по центру Пензы под наблюдением силовиков.

За участие в несанкционированной акции грозит ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», которая предусматривает для граждан штраф от 10 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или арест до 15 суток.

Повторное совершение такого правонарушения влечет штраф от 150 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 200 часов, или арест до 30 суток.