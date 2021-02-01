В Пензе 5 февраля пройдут парламентские слушания, посвященные закону о молодежной политике Общество

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться внесение изменений в региональный закон «О молодежной политике в Пензенской области», пройдут в Законодательном собрании в предстоящую пятницу, 5 февраля. Об этом сообщил председатель молодежного парламента Пензенской области Андрей Сушков.

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«В молодежный парламент поступило около 20 предложений по совершенствованию региональной системы молодежной политики, поддержке молодых специалистов и студенческих семей. Авторов всех инициатив планируем пригласить на слушания», — отметил он.

По информации пресс-службы регионального парламента, в настоящее время сбор предложений от молодежных организаций, студенческих органов самоуправления и лиц, желающих внести свой вклад в изменение закона, продолжается.