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В Пензенской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года

10:02 | 02.02.2021 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за IV квартал 2020 года составит в Пензенской области 9 тыс. 610 рублей. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По отдельным социально-демографическим группам за IV квартал утверждены следующие значения: величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 10 тыс. 396 рублей, для пенсионеров — 7 тыс. 953 рубля, для детей — 10 тыс. 2 рубля.

Стоимость потребительской корзины в среднем на душу населения определена в Пензенской области в размере 8 тыс. 985 рублей. В том числе на продукты питания предусмотрено 4 тыс. 359 рублей, на непродовольственные товары — 2 тыс. 304 рубля, на услуги — 2 тыс. 322 рубля, на расходы по обязательным платежам и сборам — 625 рублей.

Стоимость потребительской корзины для трудоспособного населения установлена на уровне 9 тыс. 247 рублей. В том числе на продукты питания предусмотрено 4 тыс. 486 рублей, на непродовольственные товары — 2 тыс. 371 рубль, на услуги — 2 тыс. 390 рублей, на расходы по обязательным платежам и сборам — 1 тыс. 149 рублей.

Стоимость потребительской корзины пенсионеров составит 7 тыс. 953 рубля. В том числе на продукты питания предусмотрено 3 тыс. 858 рублей, на непродовольственные товары — 2 тыс. 39 рублей, на услуги — 2 тыс. 56 рублей.

Стоимость потребительской корзины детей определена в размере 10 тыс. 2 рублей. В том числе на продукты питания предусмотрено 4 тыс. 852 рубля, на непродовольственные товары — 2 тыс. 565 рублей, на услуги — 2 тыс. 585 рублей.

Это соответствует величинам, которые были установлены за II и III кварталы 2020 года.

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