В Пензе бывший госслужащий уволен из-за допущенного при трудоустройстве нарушения Общество

Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. Бывший сотрудник ГИБДД, который был принят на работу в ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», уволен из-за нарушения антикоррупционного законодательства, допущенного при его трудоустройстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура Ленинского района Пензы установила, что 4 сентября 2020 года в ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» был принят на работу бывший сотрудник ГИБДД, уволившийся из ведомства в апреле 2020 года, в компетенцию которого ранее входило осуществление функций государственного управления в отношении указанной организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в нарушение требований законодательства данный гражданин до трудоустройства в учреждение не обратился в комиссию управления МВД России по Пензенской области по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов за дачей согласия на замещение им должности в ГКУ.

«По представлению прокурора Ленинского района Пензы начальнику ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» трудовой договор с бывшим государственным служащим расторгнут в связи с нарушением порядка его заключения», — поясняется в сообщении.