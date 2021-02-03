EN
14:10:20 Среда, 3 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе бывший госслужащий уволен из-за допущенного при трудоустройстве нарушения

12:52 | 03.02.2021 | Общество

Печать

Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. Бывший сотрудник ГИБДД, который был принят на работу в ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», уволен из-за нарушения антикоррупционного законодательства, допущенного при его трудоустройстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе бывший госслужащий уволен из-за допущенного при трудоустройстве нарушения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура Ленинского района Пензы установила, что 4 сентября 2020 года в ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» был принят на работу бывший сотрудник ГИБДД, уволившийся из ведомства в апреле 2020 года, в компетенцию которого ранее входило осуществление функций государственного управления в отношении указанной организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в нарушение требований законодательства данный гражданин до трудоустройства в учреждение не обратился в комиссию управления МВД России по Пензенской области по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов за дачей согласия на замещение им должности в ГКУ.

«По представлению прокурора Ленинского района Пензы начальнику ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» трудовой договор с бывшим государственным служащим расторгнут в связи с нарушением порядка его заключения», — поясняется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков В Пачелме многодетная семья купила корову благодаря социальному контракту
В Пензенской области зарегистрировано 222 новых случая заражения коронавирусом Пензенская певица Татьяна Стаильская станет моделью на мастер-классе по живописи
Белозерцев и Воронкович обсудили сотрудничество Пензенской области и Белоруссии Житель Городищенского района подозревается в краже козы
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама