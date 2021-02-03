В Пензенской области 4 февраля пройдет профилактическое мероприятие «Такси» Общество

Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Такси» будет проведено на дорогах Пензенской области в предстоящий четверг, 4 февраля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, оно направлено на предотвращение ДТП с участием такси, пресечение нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями, должностными и юридическими лицами при организации и осуществлении перевозок пассажиров.

«Низкий уровень знаний правил дорожного движения РФ, а также неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств негативно влияют на безопасность дорожного движения», — отметили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в связи с этим при проведении мероприятия сотрудниками ГИБДД будет уделено особое внимание соблюдению таксистами ПДД, наличию в салоне детских удерживающих устройств и их использованию при перевозке несовершеннолетних пассажиров.