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В Заречном возобновят проведение ярмарки выходного дня

18:43 | 03.02.2021 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. Проведение еженедельной ярмарки выходного дня будет возобновлено в Заречном Пензенской области с субботы, 13 февраля. Соответствующее решение принял глава города Олег Климанов.

В Заречном возобновят проведение ярмарки выходного дня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это было сделано с учетом многочисленных просьб горожан, а также того, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Заречном постепенно пошла на спад», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО.

В нем уточняется, что торговля будет осуществляться на прежнем месте — на улице Озерской от пересечения с улицей Заречной до АЗС — по субботам; исключение составит рабочий день 20 февраля, с которого мероприятие будет перенесено на 21-е число.

«К участию в ярмарке приглашены хозяйствующие субъекты всех районов Пензенской области. Кто-то из них уже изъявил желание приехать, кто-то еще не принял решение. [...] В условиях действия режима повышенной готовности особое внимание на ярмарке уделят выполнению противоэпидемических и санитарных требований. Их соблюдение проконтролируют представители Роспотребнадзора. Кроме того, все граждане, находящиеся на территории ярмарки, будут обязаны носить маски», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что ярмарку выходного дня планируется проводить в Заречном до 10 апреля.

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