На Пензенскую область надвигаются морозы Общество

Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. Резкое понижение температуры воздуха ожидается в Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 6 февраля, с прохождением холодного фронта в регионах ПФО прогнозируется небольшой, местами умеренный снег с метелью и усилением ветра. Поволжье окажется в тыловой части циклона, который будет быстро смещаться на восток. Начнет распространяться холодный воздух северных широт. Температура понизится. В дальнейшем морозы усилятся, осадки постепенно прекратятся.

Согласно сведениям, размещенным на сайте пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 7 по 11 февраля местами по Пензенской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы. В ночное время столбик термометра, по прогнозу, будет опускаться ниже -20ºС.

В главном управлении МЧС России по Пензенской области призвали жителей во время холодов не допускать перекала печи и перегрузок электросети.