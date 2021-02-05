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На Пензенскую область надвигаются морозы

15:17 | 05.02.2021 | Общество

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Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. Резкое понижение температуры воздуха ожидается в Пензенской области.

На Пензенскую область надвигаются морозы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 6 февраля, с прохождением холодного фронта в регионах ПФО прогнозируется небольшой, местами умеренный снег с метелью и усилением ветра. Поволжье окажется в тыловой части циклона, который будет быстро смещаться на восток. Начнет распространяться холодный воздух северных широт. Температура понизится. В дальнейшем морозы усилятся, осадки постепенно прекратятся.

Согласно сведениям, размещенным на сайте пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 7 по 11 февраля местами по Пензенской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы. В ночное время столбик термометра, по прогнозу, будет опускаться ниже -20ºС.

В главном управлении МЧС России по Пензенской области призвали жителей во время холодов не допускать перекала печи и перегрузок электросети.

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