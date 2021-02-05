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Минлесхоз Пензенской области приобрел 12 малых лесопатрульных комплексов

16:14 | 05.02.2021 | Общество

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Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области приобрело 12 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобилей «УАЗ». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Минлесхоз Пензенской области приобрел 12 малых лесопатрульных комплексов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Техника уже начала поступать», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что с наступлением пожароопасного периода она будет использоваться при охране лесов и тушении возгораний.

«Кроме того, министерством проводятся конкурсные процедуры по закупке 20 аналогичных малых лесопатрульных комплексов на базе автомобилей «УАЗ» и шести колесных тракторов», — добавляется в сообщении.

В тексте уточняется, что приобретение техники предусмотрено федеральным проектом «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», на реализацию которого в 2021 году Пензенской области выделено 88,2 млн. рублей.

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