EN
21:35:46 Пятница, 5 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Штраф в 1 млн. рублей назначен пензенской компании «Спецтехника»

16:56 | 05.02.2021 | Общество

Печать

Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей назначено пензенской компании «Спецтехника» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Соответствующее постановление вынесено и.о. мирового судьи судебного участка №1 Железнодорожного района города.

Штраф в 1 млн. рублей назначен пензенской компании «Спецтехника». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее дело об административном правонарушении в отношении данного юрлица возбудила прокуратура Ленинского района Пензы по результатам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

«Установлено, что в конце октября 2019 года по устному поручению генерального директора ООО «Спецтехника» индивидуальный предприниматель в интересах этого общества умышленно передал сотруднику МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» денежные средства в размере 30 тыс. рублей за непроведение проверок правомерности осуществления земельных работ и ненаправление административных материалов в соответствующие органы», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В надзорном ведомстве отметили, что постановление пока не вступило в законную силу.

«В отношении всех участников указанного эпизода незаконной деятельности следственным органом в настоящее время расследуются уголовные дела коррупционной направленности», — добавили в прокуратуре.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе молодая женщина осуждена за организацию занятия проституцией Жительнице Пензы предъявлено обвинение в убийстве мужа
Автомобилистов предупредили об ухудшении дорожных условий в Пензенской области Находившийся в федеральном розыске осужденный задержан в доме на улице Суворова в Пензе
В Кузнецке женщина приговорена к 6 годам колонии за убийство сожителя В Пензе около 40 человек решили проверить родинки во Всемирный день борьбы против рака
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама