Штраф в 1 млн. рублей назначен пензенской компании «Спецтехника» Общество

Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей назначено пензенской компании «Спецтехника» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Соответствующее постановление вынесено и.о. мирового судьи судебного участка №1 Железнодорожного района города.

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Ранее дело об административном правонарушении в отношении данного юрлица возбудила прокуратура Ленинского района Пензы по результатам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

«Установлено, что в конце октября 2019 года по устному поручению генерального директора ООО «Спецтехника» индивидуальный предприниматель в интересах этого общества умышленно передал сотруднику МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» денежные средства в размере 30 тыс. рублей за непроведение проверок правомерности осуществления земельных работ и ненаправление административных материалов в соответствующие органы», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В надзорном ведомстве отметили, что постановление пока не вступило в законную силу.

«В отношении всех участников указанного эпизода незаконной деятельности следственным органом в настоящее время расследуются уголовные дела коррупционной направленности», — добавили в прокуратуре.