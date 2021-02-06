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Коллектив работников органов ЗАГС удостоен благодарственного письма министра юстиции

09:25 | 06.02.2021 | Общество

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Пенза, 6 февраля 2021. PenzaNews. Коллектив работников органов ЗАГС Пензенской области получил благодарственное письмо министра юстиции России Константина Чуйченко в связи с успешным завершением работ по конвертации хранящихся в архивах записей актов гражданского состояния в электронный вид и передаче их в соответствующий единый государственный реестр (ЕГР ЗАГС).

Коллектив работников органов ЗАГС удостоен благодарственного письма министра юстиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте областного управления ЗАГС, в 2020 году органы ЗАГС России передали из региональных информационных систем в единый госреестр 524 млн. записей актов гражданского состояния, в том числе 6,5 млн. — из Пензенской области.

«Теперь граждане могут получать повторные свидетельства и справки в отделе ЗАГС по месту жительства независимо от места регистрации акта гражданского состояния», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что впоследствии ЕГР ЗАГС ляжет в основу единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны.

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