Коллектив работников органов ЗАГС удостоен благодарственного письма министра юстиции Общество

Пенза, 6 февраля 2021. PenzaNews. Коллектив работников органов ЗАГС Пензенской области получил благодарственное письмо министра юстиции России Константина Чуйченко в связи с успешным завершением работ по конвертации хранящихся в архивах записей актов гражданского состояния в электронный вид и передаче их в соответствующий единый государственный реестр (ЕГР ЗАГС).

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Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте областного управления ЗАГС, в 2020 году органы ЗАГС России передали из региональных информационных систем в единый госреестр 524 млн. записей актов гражданского состояния, в том числе 6,5 млн. — из Пензенской области.

«Теперь граждане могут получать повторные свидетельства и справки в отделе ЗАГС по месту жительства независимо от места регистрации акта гражданского состояния», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что впоследствии ЕГР ЗАГС ляжет в основу единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны.