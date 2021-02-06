2021-й объявлен в Пензенской области Годом культурного и духовного наследия Общество

Пенза, 6 февраля 2021. PenzaNews. 2021-й объявлен на территории Пензенской области Годом культурного и духовного наследия. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

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«Провести в 2021 году в Пензенской области Год культурного и духовного наследия», — говорится в документе.

В нем отмечается, что соответствующее решение принято «в целях популяризации в Пензенской области историко-культурного наследия».

Распоряжением главы региона утвержден состав организационного комитета. Всего в него вошли 22 человека. Возглавил оргкомитет Иван Белозерцев.

Предполагается, что план основных мероприятий в рамках Года культурного и духовного наследия будет разработан и утвержден до 12 февраля.