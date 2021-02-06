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Гран-при премии «Маршрут года» получил пензенский туроператор «Лариэльтур»

10:18 | 06.02.2021 | Общество

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Пенза, 6 февраля 2021. PenzaNews. Гран-при VII всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший детский маршрут» получил пензенский туроператор «Лариэльтур».

Гран-при премии «Маршрут года» получил пензенский туроператор «Лариэльтур». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Высокой оценки экспертного совета удостоен его проект «Царство волшебников Поволжья».

Всего для участия в премии в 2020 году было заявлено 442 проекта из 62 субъектов РФ. В финал прошло 202 проекта из 46 регионов.

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена по инициативе председателя правления Фонда развития общественных связей Region PR Геннадия Шаталова. Присуждается за достижения в области создания и развития туристских маршрутов и экскурсионных программ.

Премия задумана как инструмент выявления и продвижения наиболее успешных туристских маршрутов, формирования заинтересованного отношения к этим проектам со стороны органов власти и широкой общественности, а также с целью создания площадки для обмена опытом.

В соответствии с положением о проведении премии, регистрационных взносов за участие, как и денежных призов победителям не предусмотрено.

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