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Горячая линия по вопросам качества косметики и парфюмерии начнет работу 8 февраля

10:38 | 07.02.2021 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2021. PenzaNews. Горячая линия по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции начнет работу в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области в предстоящий понедельник, 8 февраля.

Горячая линия по вопросам качества косметики и парфюмерии начнет работу 8 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, ее решено провести в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня, которые отмечаются 23 февраля и 8 марта соответственно.

Специалисты управления будут готовы проконсультировать жителей по вопросам нормативных требований к указанной продукции, дать рекомендации относительно ее выбора, а также поделиться информацией о том, куда обращаться в случае обнаружения некачественного товара в магазине.

Горячая линия будет действовать по 19 февраля. Номера телефонов, по которым пензенцы могут задать интересующие вопросы, указаны на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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