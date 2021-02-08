Количество избирателей в Пензенской области за 2020 год уменьшилось почти на 16 тыс. человек Общество

Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Численность избирателей в Пензенской области сократилась за 2020 год на 15 тыс. 987 человек. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте облизбиркома.

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На 1 января 2020 года численность граждан, обладающих правом голоса на территории региона, составляла 1 млн. 64 тыс. 393 человека, на 1 января 2021-го — 1 млн. 48 тыс. 406. Разница в процентном соотношении — 1,5%.

Уменьшение количества избирателей произошло в большинстве муниципальных районов и городских округов, в том числе в Сердобском районе — на 1 тыс. 174 (2,9%), в Каменском — на 1 тыс. 57 (2,4%), в городе Кузнецке — на 1 тыс. 17 (1,53%), в Октябрьском районе Пензы — на 967 (0,66%) и Ленинском — на 879 (1,26%).

Увеличение числа избирателей зафиксировано только в Пензенском районе — на 829 (1,54%).

За прошлый год из Пензенской области выбыли 56 тыс. 212 избирателей, из них 31 тыс. 466 человек снялись с регистрационного учета в связи с переменой места жительства, 21 тыс. 253 — умерли, 1 тыс. 933 — призваны в ряды Вооруженных сил РФ, 410 — выбыли в места лишения свободы, 191 — был признан судом недееспособным, 959 — по другим причинам.

За этот же период в Пензенскую область прибыли 40 тыс. 225 избирателей, из них 27 тыс. 5 — встали на регистрационный учет в связи с изменением места жительства, 1 тыс. 773 — прибыли из армии, 384 — из мест лишения свободы, 166 — приняли гражданство Российской Федерации, 10 тыс. 417 — достигли возраста 18 лет и еще 480 — по другим причинам.