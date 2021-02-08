Борису Кулагину предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предлагается присвоить председателю совета директоров ООО «Группа компаний «Континент» Борису Кулагину. Соответствующий вопрос включен в повестку 38-й сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую пятницу, 12 февраля.

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«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Кулагину Борису Николаевичу», — говорится в проекте постановления.

Согласно представленным материалам, с соответствующей инициативой выступил совет директоров ООО «Группа компаний «Континент». 18 января 2021 года было принято решение направить в администрацию Бековского района представление с просьбой ходатайствовать перед губернатором Иваном Белозерцевым о присвоении звания Борису Кулагину.

Постановление администрации Бековского района о ходатайстве было подписано 2 февраля.

В тот же день губернатор направил наградной материал председателю Законодательного собрания Пензенской области Валерию Лидину для рассмотрения вопроса региональным парламентом.