Награждены победители конкурса «Ученый года Пензенской области – 2020» Общество

Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Церемония награждения победителей конкурса «Ученый года Пензенской области – 2020» состоялась в правительстве региона в День российской науки, 8 февраля.

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В номинации «Технические науки» дипломы получили заведующий кафедрой «Технология строительных материалов и деревообработки» ПГУАС Виталий Береговой, завкафедрой «Технический сервис и электроэнергетика» Пензенского казачьего института технологий Алексей Долотин, профессор кафедры «Технология машиностроения» ПензГТУ Владимир Коновалов, доцент кафедры средств ближнего боя Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева Сергей Куканов, завкафедрой «Технический сервис машин» Пензенского ГАУ Кухмаз Кухмазов и завкафедрой «Математика и суперкомпьютерное моделирование» ПГУ Юрий Смирнов.

В номинации «Естественные науки» награждены заведующий кафедрой «Терапия» ПГУ Валентин Олейников, доцент кафедры «Пищевые производства» ПензГТУ Валерий Авроров, завкафедрой «Гуманитарные дисциплины» Пензенского казачьего института технологий Наталья Виноградова, завкафедрой «Физика и химия» ПГУАС Григорий Грейсух, завкафедрой русского языка Военной академии МТО Гульзухра Касимова и профессор кафедры «Производство продукции животноводства» Пензенского ГАУ Виктор Ляшенко.

В номинации «Гуманитарные и общественные науки» отмечены доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной академии МТО Ольга Богатырева, профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Пензенского ГАУ Игорь Бондин, доцент кафедры «Педагогика и психология» ПензГТУ Ольга Вагаева, доцент кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность» ПГУ Лейла Гамидуллаева, доцент кафедры «Менеджмент, информатика и общегуманитарные науки» Пензенского филиала Финансового университета при правительстве РФ Елена Кузнецова, профессор кафедры «Кадастр недвижимости и право» ПГУАС Ирина Маслова, завкафедрой «Экономика и экономические информационные системы» Пензенского казачьего института технологий Ирина Чернова.

Кроме того, состоялось чествование победителей конкурса «Инженер года Пензенской области – 2020».

Дипломов удостоены инженер отдела автоматизированных систем управления технологическим процессом ОАО «Маяк» Максим Ревунов, инженер-программист научно-технического центра АО «НПП «Рубин» Андрей Вечканов и технический директор ООО «Научно-производственного предприятия «Промгазтехнологии» Андрей Кочемазов, вместо которого награду получил коммерческий директор Ильдар Ганиев.