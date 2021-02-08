В Пензе начала работу выставка «Без срока давности» Общество

Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Выставка «Без срока давности», на которой представлены архивные документы, свидетельствующие о преступлениях против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны, начала работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

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Дата ее открытия выбрана неслучайно. 75 лет назад — 8 февраля 1946 года — на Международном военном трибунале в Нюрнберге была произнесена вступительная речь главного обвинителя от СССР Романа Руденко, в которой был отражен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории.

Архивные документы, свидетельствующие о преступлениях против мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, были рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

В ходе его реализации была издана 23-томная серия сборников документов о военных преступлениях нацистов и их пособников.

В декабре 2020 года «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа».