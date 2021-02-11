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В Пензе конфликт между соседями из-за парковки закончился госпитализацией одного из них

12:05 | 11.02.2021 | Общество

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Пенза, 11 февраля 2021. PenzaNews. Конфликт между соседями, произошедший во дворе многоквартирного дома на улице Циолковского в Пензе из-за места на парковке, закончился госпитализацией одного из них.

В Пензе конфликт между соседями из-за парковки закончился госпитализацией одного из них. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Днем патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома по улице Циолковского происходит драка. Прибывшие через две минуты по указанному адресу росгвардейцы произвели задержание мужчин 32 и 59 лет. Как рассказали сами задержанные, они являются соседями, между ними возник конфликт из-за парковочного места для автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что взаимные оскорбления и нецензурная брань постепенно переросли в драку, в ходе которой 32-летний мужчина вытащил из кармана газовый баллончик и брызнул из него в лицо соседа.

«Для оказания медицинской помощи 59-летнему пострадавшему была вызвана бригада скорой помощи. По результатам осмотра мужчину госпитализировали», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что второй участник конфликта был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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