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Более 60 должностных лиц наказаны за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

13:08 | 11.02.2021 | Общество

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Пенза, 11 февраля 2021. PenzaNews. 62 должностных лица привлечены к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» в Пензенской области в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Более 60 должностных лиц наказаны за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При осуществлении надзорной деятельности за исполнением федерального закона №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» органами прокуратуры области в 2020 году выявлено 658 нарушений, допущенных должностными лицами органов государственной власти, местного самоуправления, иных учреждений и организаций», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что наиболее распространенный характер носили факты ненадлежащего рассмотрения доводов заявителей.

«Такие нарушения выявлены в деятельности правительства региона, СУ СК России по Пензенской области и его территориальных подразделений, а также в органах местного самоуправления Пензы, Белинского, Лопатинского, Тамалинского и других районов», — поясняется в сообщении.

В тексте добавляется, что были зафиксированы случаи ненаправления органами государственной власти и местного самоуправления ответов в электронной форме на обращения граждан.

«Имели место случаи ненаправления обращений по подведомственности в соответствующие органы при отсутствии полномочий на их рассмотрение», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что прокурорского вмешательства в ряде случаев потребовало бездействие должностных лиц органов местного самоуправления Бессоновского, Наровчатского, Неверкинского районов, не разместивших на своих официальных сайтах контактные данные, а также необходимую информацию о структуре и деятельности.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения устранены», — подчеркивается в сообщении.

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