Александру Черницову присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено президенту ОАО «НПП «Химмаш-Старт» Александру Черницову. Соответствующее постановление Законодательного собрания региона принято в ходе 38-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 12 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представляя кандидатуру Александра Черницова, спикер регионального парламента Валерий Лидин напомнил, что он является уроженцем Вадинского района.

«После окончания втуза в 1977 году поступил мастером на пензенский завод «Химмаш» и прошел все ступени до должности генерального директора. С 2003 года [был] на государственной службе: работал вице-губернатором, заместителем председателя, затем — председателем правительства Пензенской области», — сказал Валерий Лидин.

Он подчеркнул, что Александр Черницов, отдавший отрасли машиностроения более 40 лет, внес весомый вклад в развитие экономики Пензенской области, межрегиональных и международных связей, повышение инвестиционной привлекательности региона и реализацию национальных проектов.

«Заслуженный машиностроитель Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, заслуженный работник промышленности Пензенской области. Удостоен почетных знаков губернатора Пензенской области «За благотворительность и меценатство», «Во славу земли Пензенской». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью», — перечислил Валерий Лидин регалии Александра Черницова.

После этого вопрос был вынесен на голосование, по результатам которого решение принято единогласно.

В своем ответном слове президент ОАО «НПП «Химмаш-Старт» поблагодарил присутствующих за поддержку его кандидатуры.

«Вы знаете, в жизни вот так складывается, что не все сразу и не легко дается, наверное, но я по своему счастливый человек, постольку поскольку у меня были всегда по жизни хорошие учителя», — сказал Александр Черницов.

Он отметил, что в таких случаях принято говорить о том, что в будущем предстоит взять новые рубежи.

«Я прошу понять меня правильно. Я уже сегодня нахожусь в «возрасте дожития», как говорят в Российской Федерации. Но тем не менее я родился на пензенской земле, здесь вырос, я ее люблю, я все сделаю, чтобы [...] вносить определенный вклад в ее развитие. Спасибо вам большое», — резюмировал президент ОАО «НПП «Химмаш-Старт».