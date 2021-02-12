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Борису Кулагину присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области»

13:13 | 12.02.2021 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено председателю совета директоров ООО «Группа компаний «Континент» Борису Кулагину. Соответствующее постановление Законодательного собрания региона принято в ходе 38-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 12 февраля.

Борису Кулагину присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представляя кандидатуру Бориса Кулагина, председатель Заксобрания Валерий Лидин отметил, что его биография связана с Пензенской областью с 1980 года.

«Свою трудовую деятельность в нашем регионе он начал на «Бековском сахарном заводе» в должности сменного инженера. В настоящее время возглавляет группу компаний «Континент», объединяющую предприятия сельского хозяйства, переработки и реализации продукции», — сказал спикер регионального парламента.

Валерий Лидин добавил, что Борис Кулагин уделяет большое внимание сохранению историко-культурных объектов, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, развитию физкультуры и спорта, благоустройству территорий, оказанию помощи избирателям.

«Подтверждением заслуженного авторитета и высокого доверия граждан, которым пользуется Борис Николаевич, является его избрание депутатом Законодательного собрания Пензенской области четырех последних созывов», — подчеркнул он.

Спикер регионального парламента обратил внимание на то, что Борис Кулагин является заслуженным работником пищевой промышленности России, заслуженным работником сельского хозяйства Пензенской области, удостоен множества наград, в числе которых медаль министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, почетные знаки «За заслуги в развитии парламентаризма», «Во славу земли Пензенской» и почетный знак Законодательного собрания региона.

После этого вопрос был вынесен на голосование, в ходе которого 27 присутствовавших на сессии депутатов высказались «за», один воздержался.

В ответном слове Борис Кулагин отметил, что воспринимает присвоение ему почетного звания не как свою личную заслугу.

«Это большая заслуга не моя, а тех людей, которые находятся рядом со мной, которые помогают мне жить и работать в Пензенской области», — сказал он.

По его словам, за последние четыре десятилетия регион стал для него второй малой родиной.

«Я все в этой жизни сделаю, что в моих силах, для того, чтобы жители Пензенской области жили лучше. Спасибо вам большое», — резюмировал председатель совета директоров ООО «Группа компаний «Континент».

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