Борису Кулагину присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено председателю совета директоров ООО «Группа компаний «Континент» Борису Кулагину. Соответствующее постановление Законодательного собрания региона принято в ходе 38-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 12 февраля.

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Представляя кандидатуру Бориса Кулагина, председатель Заксобрания Валерий Лидин отметил, что его биография связана с Пензенской областью с 1980 года.

«Свою трудовую деятельность в нашем регионе он начал на «Бековском сахарном заводе» в должности сменного инженера. В настоящее время возглавляет группу компаний «Континент», объединяющую предприятия сельского хозяйства, переработки и реализации продукции», — сказал спикер регионального парламента.

Валерий Лидин добавил, что Борис Кулагин уделяет большое внимание сохранению историко-культурных объектов, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, развитию физкультуры и спорта, благоустройству территорий, оказанию помощи избирателям.

«Подтверждением заслуженного авторитета и высокого доверия граждан, которым пользуется Борис Николаевич, является его избрание депутатом Законодательного собрания Пензенской области четырех последних созывов», — подчеркнул он.

Спикер регионального парламента обратил внимание на то, что Борис Кулагин является заслуженным работником пищевой промышленности России, заслуженным работником сельского хозяйства Пензенской области, удостоен множества наград, в числе которых медаль министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, почетные знаки «За заслуги в развитии парламентаризма», «Во славу земли Пензенской» и почетный знак Законодательного собрания региона.

После этого вопрос был вынесен на голосование, в ходе которого 27 присутствовавших на сессии депутатов высказались «за», один воздержался.

В ответном слове Борис Кулагин отметил, что воспринимает присвоение ему почетного звания не как свою личную заслугу.

«Это большая заслуга не моя, а тех людей, которые находятся рядом со мной, которые помогают мне жить и работать в Пензенской области», — сказал он.

По его словам, за последние четыре десятилетия регион стал для него второй малой родиной.

«Я все в этой жизни сделаю, что в моих силах, для того, чтобы жители Пензенской области жили лучше. Спасибо вам большое», — резюмировал председатель совета директоров ООО «Группа компаний «Континент».