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В Пензе 35 семей получили жилищные сертификаты

09:25 | 13.02.2021 | Общество

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Пенза, 13 февраля 2021. PenzaNews. 35 семей, из которых 15 являются многодетными, получили жилищные сертификаты в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В Пензе 35 семей получили жилищные сертификаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На территории Пензы программа реализуется с 2005 года. За это время число семей, принявших в ней участие, достигло 2 тыс. 571. С использованием выделенных средств ими приобретено более 124 тыс. кв. метров жилья. На эти цели направленно более 1 млрд. 260 млн. рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

В 2021 году в регионе свидетельства о праве на получение социальной выплаты получат 150 семей, в том числе 65 — в Пензе. На эти цели будет направлено 106,7 млн. рублей.

Возможности использования социальной выплаты расширены. Теперь, кроме договора купли-продажи жилого помещения, строительства частного дома, первоначального взноса при ипотеке или погашения жилищного кредита, можно направить выплату на покупку квартиры по договору долевого участия в строительстве, в том числе с использованием кредитных средств. Также с 2020 года законодательно закреплена возможность использовать социальные выплаты при погашении долга и процентов по рефинансируемым кредитам, сообщает пресс-служба облправительства.

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