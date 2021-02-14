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Число браков в Пензенской области в 2020 году уменьшилось на 17%, разводов — на 5,8%

12:38 | 14.02.2021 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2021. PenzaNews. Число браков, зарегистрированных на территории Пензенской области в 2020 году, уменьшилось по сравнению с 2019-м на 17%, разводов — на 5,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Число браков в Пензенской области в 2020 году уменьшилось на 17%, разводов — на 5,8%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В 2020 году в регионе было заключено 5 тыс. 986 браков, что на 1 тыс. 225 меньше по сравнению с 2019-м, когда свои отношения оформили 7 тыс. 211 пар.

Число разводов сократилось на 302 — с 5 тыс. 242 в 2019 году до 4 тыс. 940 в 2020-м.

В предыдущие годы наблюдалась следующая динамика: в 2014-м в Пензенской области было зарегистрировано 9 тыс. 915 браков и 6 тыс. 489 разводов, в 2015-м — 9 тыс. 441 и 5 тыс. 388 соответственно, в 2016-м — 7 тыс. 663 и 5 тыс. 185, в 2017-м — 8 тыс. 153 и 5 тыс. 284, в 2018-м — 6 тыс. 919 и 5 тыс. 73.

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