Адельша Юнкин скончался на 85-м году жизни Общество

Пенза, 14 февраля 2021. PenzaNews. Почетный муфтий регионального духовного управления мусульман Пензенской области Адельша Юнкин скончался на 85-м году жизни в воскресенье, 14 февраля.

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Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин.

«За десятилетия своей плодотворной работы он восстанавливал мечети, открывал новые молельные дома, выстраивал религиозно-образовательные процессы, воспитывал молодежь в лучших традициях межконфессионального и межнационального согласия и сотрудничества, которые служили законам мира и благополучия», — говорится в некрологе.

В нем отмечается, что Адельша Юнкин внес значительный вклад в сохранение духовных и культурных традиций Пензенской области.

«Он до последних дней вел активный образ жизни, объединяя верующих мусульманской уммы пензенской земли», — сказано в тексте.

В некрологе добавляется, что Адельша Юнкин занимался благотворительной деятельностью.

«Выражаем глубочайшие соболезнования региональному духовному управлению мусульман Пензенской области в связи с уходом из жизни почетного муфтия Адельши Харисовича Юнкина. Его кончина — это невосполнимая утрата не только для мусульманской общины, но и для всей Пензенской области. Память об Адельше Харисовиче навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в тексте.

В нем добавляется, что прощание с покойным пройдет в Средней Елюзани 15 февраля.