EN
23:03:11 Воскресенье, 14 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Адельша Юнкин скончался на 85-м году жизни

15:05 | 14.02.2021 | Общество

Печать

Пенза, 14 февраля 2021. PenzaNews. Почетный муфтий регионального духовного управления мусульман Пензенской области Адельша Юнкин скончался на 85-м году жизни в воскресенье, 14 февраля.

Адельша Юнкин скончался на 85-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин.

«За десятилетия своей плодотворной работы он восстанавливал мечети, открывал новые молельные дома, выстраивал религиозно-образовательные процессы, воспитывал молодежь в лучших традициях межконфессионального и межнационального согласия и сотрудничества, которые служили законам мира и благополучия», — говорится в некрологе.

В нем отмечается, что Адельша Юнкин внес значительный вклад в сохранение духовных и культурных традиций Пензенской области.

«Он до последних дней вел активный образ жизни, объединяя верующих мусульманской уммы пензенской земли», — сказано в тексте.

В некрологе добавляется, что Адельша Юнкин занимался благотворительной деятельностью.

«Выражаем глубочайшие соболезнования региональному духовному управлению мусульман Пензенской области в связи с уходом из жизни почетного муфтия Адельши Харисовича Юнкина. Его кончина — это невосполнимая утрата не только для мусульманской общины, но и для всей Пензенской области. Память об Адельше Харисовиче навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в тексте.

В нем добавляется, что прощание с покойным пройдет в Средней Елюзани 15 февраля.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области в 2020 году на каждые 100 браков пришлось 83 развода Пензенская «Лагуна-УОР» возглавила турнирную таблицу чемпионата России
В Пензе пенсионерка по совету незнакомца перечислила неизвестным 300 тыс. рублей Житель Пензы подозревается в краже 12 флаконов шампуня из магазина в Арбеково
В Пензе 35 семей получили жилищные сертификаты Заксобрание Пензенской области предложило кандидатуру Булаева для назначения членом ЦИК
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама