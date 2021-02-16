В Пензе пассажир маршрутки заплатит штраф за отсутствие маски Общество

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Постановление суда, в соответствии с которым житель Пензы должен заплатить штраф в размере 1 тыс. рублей за проезд в маршрутке без лицевой маски, вступило в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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«Суд установил, что 4 ноября 2020 года мужчина находился в салоне транспортного средства «ГАЗель», осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту №93, не надев лицевую маску, чем нарушил п. 3.12.1 постановления губернатора №27 от 16 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» и п.п. «а» п. 3 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденных постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года №417», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что свою вину в совершении правонарушения пассажир маршрутки признал.

По ее словам, суд первой инстанции за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», с учетом смягчающего обстоятельства назначил гражданину наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.

«Не согласившись с вынесенным постановлением, посчитав незаконными действия сотрудника полиции, составившего протокол, мужчина подал апелляционную жалобу, которая вышестоящей инстанцией была оставлена без удовлетворения», — пояснила Наталья Яшина.