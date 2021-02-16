В 2020 году в органы прокуратуры Пензенской области поступило более 27 тыс. обращений Общество

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Более 27 тыс. обращений граждан поступило в органы прокуратуры Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова.

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«2020 год для страны и нашего региона был очень сложным. Распространение новой коронавирусной инфекции, кризисные явления в экономике, вызванные мерами по противодействию данной угрозе, ограничительные мероприятия — все это, конечно, наложило свой отпечаток на нашу жизнь. Прокуратура оставалась правозащитным органом, куда граждане могли напрямую обратиться со своими проблемами», — сказала она, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии прокуратуры Пензенской области во вторник, 16 февраля.

Наталья Канцерова добавила, что по всем сигналам о нарушениях, требовавшим вмешательства, были оперативно организованы проверки.

«Каждая шестая разрешенная жалоба была удовлетворена. Выявлено около 3 тыс. нарушений закона. Принято более 2,5 тыс. мер прокурорского реагирования. Реальная помощь оказана почти 11 тыс. граждан», — уточнила прокурор области.

По ее словам, в 12 отдаленных районах была организована работа мобильной приемной.

«В новых реалиях существенный акцент в работе был сделан на защите прав и свобод граждан, хозяйствующих субъектов. Пристальное внимание уделялось соблюдению государственных и общественных интересов, обеспечению законности и правопорядка. Результатом этой работы стало выявление почти 34 тыс. нарушений, более половина из которых — в органах государственной власти и местного самоуправления. По актам прокурорского реагирования в дисциплинарном и административном порядке наказаны более 11 тыс. виновных лиц. Возбуждено 152 уголовных дела. Восстановлены права почти 10,5 тыс. граждан», — отметила Наталья Канцерова.