Дополнительные средства выделены на улучшение жилищных условий пензенских многодетных семей Общество

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. 7,5 млн. рублей дополнительно выделено из бюджета Пензенской области на улучшение жилищных условий семей, имеющих пять и более детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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«Это позволит в 2021 году предоставить право на социальную выплату в размере 500 тыс. рублей еще 16 многодетным семьям. Таким образом, в текущем году жилищные условия улучшат 60 семей, имеющих пять и более детей», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время в муниципальных образованиях осуществляется проверка документов участников жилищной программы, которым в текущем году предоставлено право на получение социальной выплаты.

«На сегодняшний день в очереди состоят 46 многодетных семей», — отмечается в сообщении.