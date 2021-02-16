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Дополнительные средства выделены на улучшение жилищных условий пензенских многодетных семей

17:41 | 16.02.2021 | Общество

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Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. 7,5 млн. рублей дополнительно выделено из бюджета Пензенской области на улучшение жилищных условий семей, имеющих пять и более детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Дополнительные средства выделены на улучшение жилищных условий пензенских многодетных семей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это позволит в 2021 году предоставить право на социальную выплату в размере 500 тыс. рублей еще 16 многодетным семьям. Таким образом, в текущем году жилищные условия улучшат 60 семей, имеющих пять и более детей», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время в муниципальных образованиях осуществляется проверка документов участников жилищной программы, которым в текущем году предоставлено право на получение социальной выплаты.

«На сегодняшний день в очереди состоят 46 многодетных семей», — отмечается в сообщении.

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