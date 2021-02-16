Глава Пензы сделал прививку от коронавируса Общество

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин сделал прививку от коронавируса.

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«Считаю это необходимым шагом, ведь по долгу службы мне приходится общаться с большим количеством людей», — сказал Владимир Мутовкин, комментируя свое решение пройти вакцинацию.

Как сообщает пресс-служба гордумы, во вторник, 16 февраля, глава Пензы получил второй компонент отечественной вакцины «Спутник V». Для этого он посетил пункт вакцинации, расположенный в поликлинике на улице Набережная реки Мойки.

По информации министерства здравоохранения Пензенской области, всего в регионе развернуто 45 пунктов вакцинации от COVID-19.

Запись желающих получить прививку ведется через портал госуслуг. По состоянию на 16 февраля такой возможностью воспользовались более 10,7 тыс. жителей.