В Пензе с начала года на посетителей магазинов без масок составлено 1,1 тыс. протоколов Общество

Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Сотрудники полиции составили 1 тыс. 91 протокол об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», в отношении посетителей торговых объектов Пензы за нарушение масочного режима в период со 2 января по 17 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Пензенской области составлено 14 протоколов по ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что очередной межведомственный рейд, организованный с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, прошел в Ленинском районе города: его участники посетили торговые центры «Пассаж», «Высшая лига», «Арбат» и другие объекты, где напомнили гражданам о необходимости соблюдения ограничений, установленных постановлением губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».