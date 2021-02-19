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Новый председатель Мокшанского районного суда представлен коллективу

14:44 | 19.02.2021 | Общество

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Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Председатель Мокшанского районного суда Пензенской области Кирилл Житлов, назначенный на эту должность указом президента России №90 от 15 февраля 2021 года, представлен коллективу в пятницу, 19 февраля.

Новый председатель Мокшанского районного суда представлен коллективу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отметил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов, Кирилл Житлов в юридической профессии более 23 лет, из них 14 — работает в судебной системе.

«Свою трудовую деятельность Кирилл Александрович начинал следователем в органах внутренних дел. Затем продолжил ее следователем в органах прокуратуры Пензенской области, в аппарате прокуратуры Пензенской области, потом был заместителем прокурора Ленинского района Пензы», — сказал он.

Виктор Трифонов добавил, что Кирилл Житлов с 2005 года является действующим судьей.

«Осуществлял правосудие в Октябрьском районном суде Пензы. Последние 4 года возглавлял Наровчатский районный суд», — отметил он.

Виктор Трифонов пожелал Кириллу Житлову удачи.

Также нового председателя районного суда с назначением поздравил начальник управления судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков, сообщает пресс-служба облсуда.

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