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Белозерцев подписал распоряжение о проведении мероприятий в честь Дня защитника Отечества

16:21 | 19.02.2021 | Общество

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Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение регионального правительства о проведении 20–23 февраля мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

Белозерцев подписал распоряжение о проведении мероприятий в честь Дня защитника Отечества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Провести в Пензенской области 20–23 февраля 2021 года мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в тексте документа.

В нем отмечается, что администрации Пензы рекомендовано провести 23 февраля церемонию возложения венков и цветов к монументу воинской и трудовой славы, а также к воинским памятникам и захоронениям на территории города.

Согласно распоряжению, такие же церемонии предстоит организовать в других муниципальных образованиях Пензенской области.

«Министерству образования Пензенской области во взаимодействии с руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области организовать проведение в образовательных организациях Пензенской области детских и молодежных мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества», — сказано в документе.

В нем добавляется, что министерству культуры и туризма региона необходимо провести 20 февраля торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

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