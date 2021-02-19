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Социальный марафон в Пензенской области объединит бойцов студотрядов из трех регионов

17:10 | 19.02.2021 | Общество

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Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Представители трех регионов — Татарстана, Пензенской и Ульяновской областей — примут участие в социальном марафоне студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Социальный марафон в Пензенской области объединит бойцов студотрядов из трех регионов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным мэрии, 25 бойцов планируют преодолеть маршрут протяженностью более 40 км, который будет пролегать по территории Тамалинского района Пензенской области. Молодые люди посетят села Волчий Враг, Ульяновка, Малая Сергиевка и Варварино.

Запланировано посещение местных школ, проведение профориентационной работы, творческих мероприятий.

Помимо этого, активисты намерены внести свой вклад в благоустройство воинских мемориалов.

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