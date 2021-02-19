Социальный марафон в Пензенской области объединит бойцов студотрядов из трех регионов Общество

Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Представители трех регионов — Татарстана, Пензенской и Ульяновской областей — примут участие в социальном марафоне студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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По данным мэрии, 25 бойцов планируют преодолеть маршрут протяженностью более 40 км, который будет пролегать по территории Тамалинского района Пензенской области. Молодые люди посетят села Волчий Враг, Ульяновка, Малая Сергиевка и Варварино.

Запланировано посещение местных школ, проведение профориентационной работы, творческих мероприятий.

Помимо этого, активисты намерены внести свой вклад в благоустройство воинских мемориалов.