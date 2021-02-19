Глава Росавиации и пензенский губернатор обсудили планы по реконструкции аэропорта Общество

Москва, 19 февраля 2021. PenzaNews. Реконструкция аэропорта Пензы стала главной темой рабочей встречи руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, состоявшейся в Москве в пятницу, 19 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область развивается. Все больше людей пользуются воздушным транспортом, но, к сожалению, наш аэровокзал уже не удовлетворяет современным требованиям. Мы ведем работу по проекту его модернизации», — сказал Иван Белозерцев.

Он проинформировал главу Росавиации о планируемых изменениях, связанных с реконструкцией аэропорта и увеличением его пропускной способности.

Александр Нерадько поддержал инициативу по развитию аэропортовой инфраструктуры в Пензе.

В ходе встречи стороны договорились о совместной проработке проекта реконструкции пензенского аэровокзала и его софинансировании, сообщает пресс-служба областного правительства.