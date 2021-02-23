Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем защитника Отечества Общество

Пенза, 23 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества.

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«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил, воины российской армии и военно-морского флота! Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества, праздником ратной славы Отчизны, мужества, стойкости и верности долгу истинных патриотов нашей великой Родины! В каждой российской семье бережно хранят память о героизме и доблести дедов и отцов, в суровые годы Великой Отечественной войны отстоявших свободу и независимость нашей страны. Их бессмертный подвиг — яркий символ высочайшей нравственности, силы духа, любви к родной земле», — отметил глава региона.

Он поблагодарил тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Отечества.

«Низкий поклон матерям, воспитавшим таких прекрасных сыновей!» — добавил Иван Белозерцев.

Губернатор выразил уверенность в том, что и в дальнейшем Вооруженные силы России останутся надежным гарантом стабильности и спокойствия.

«В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и процветания, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и Пензенской области!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.