Андрей Лузгин поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества Общество

Пенза, 23 февраля 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поздравил жителей города с Днем защитника Отечества.

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«Этот знаменательный день объединяет каждое поколение граждан нашей Родины, всех, кому важна судьба страны. Время не стоит на месте, меняется обстановка в мире, но неизменными остаются чувство патриотизма и готовность отстаивать интересы Отчизны. Наш долг — вечно помнить о славных страницах военных успехов нашей армии и сохранять лучшие традиции вооруженных сил», — отметил он.

«Искренне желаю всем с оптимизмом смотреть в будущее, не останавливаться на достигнутом, идти к новым достижениям. Мира, добра, счастья и благополучия!» — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.