Более 17 млн. рублей направят из бюджета Пензенской области на субсидии перевозчикам Общество

Пенза, 23 февраля 2021. PenzaNews. Управление транспорта Пензенской области получит из бюджета региона 17 млн. 382,4 тыс. рублей для предоставления субсидий перевозчикам, работающим на межмуниципальных маршрутах. Об этом говорится в постановлении облправительства №69-пП.

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«Перераспределить бюджетные ассигнования на 2021 год в объеме 17 млн. 382,4 тыс. рублей, предусмотренные ч. 4 ст. 15 закона Пензенской области от 25 декабря 2020 года №3595-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с последующими изменениями) [...] управлению транспорта Пензенской области на предоставление субсидий автотранспортным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам в Пензенской области, на финансовое обеспечение их затрат в целях устойчивого функционирования в период коронавирусной пандемии», — сказано в документе.

Данное постановление вступает в силу со дня официального опубликования.