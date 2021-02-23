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Более 17 млн. рублей направят из бюджета Пензенской области на субсидии перевозчикам

13:30 | 23.02.2021 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2021. PenzaNews. Управление транспорта Пензенской области получит из бюджета региона 17 млн. 382,4 тыс. рублей для предоставления субсидий перевозчикам, работающим на межмуниципальных маршрутах. Об этом говорится в постановлении облправительства №69-пП.

Более 17 млн. рублей направят из бюджета Пензенской области на субсидии перевозчикам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Перераспределить бюджетные ассигнования на 2021 год в объеме 17 млн. 382,4 тыс. рублей, предусмотренные ч. 4 ст. 15 закона Пензенской области от 25 декабря 2020 года №3595-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с последующими изменениями) [...] управлению транспорта Пензенской области на предоставление субсидий автотранспортным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам в Пензенской области, на финансовое обеспечение их затрат в целях устойчивого функционирования в период коронавирусной пандемии», — сказано в документе.

Данное постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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