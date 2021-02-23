Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем защитника Отечества Общество

Пенза, 23 февраля 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей с Днем защитника Отечества.

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«Дорогие пензенцы, уважаемые земляки, от всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества — праздником доблести, мужества и благородства! Этот день объединяет всех, кто своим ратным и мирным трудом служит Родине, стоит на страже ее интересов и вносит вклад в настоящее и будущее своей страны», — отметил он.

Владимир Мутовкин выразил особые слова благодарности ветеранам вооруженных сил и тем, кто сегодня защищает рубежи государства.

«Сердечно желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, большого счастья, неиссякаемой энергии, стойкости духа, мирного неба над головой, добра, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях во благо процветания России!» — цитирует главу Пензы пресс-служба гордумы.