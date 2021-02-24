В конце 2020 года статус безработного в регионе имели 17 тыс. 599 граждан — Пензастат Общество

Пенза, 24 февраля 2021. PenzaNews. Число граждан, состоящих на учете в службе занятости и официально признанных безработными, составило в Пензенской области по состоянию на конец декабря 2020 года 17 тыс. 599 человек. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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По сравнению с предыдущим месяцем количество безработных сократилось на 20,3%, с декабрем 2019 года — увеличилось в 3,3 раза.

Рост числа граждан, имеющих статус безработного, наблюдался в Пензенской области начиная со II квартала.

По состоянию на конец января в регионе насчитывалось 5 тыс. 295 официально зарегистрированных безработных, по итогам февраля — 5 тыс. 291, марта — 5 тыс. 238, в апреле — уже 11 тыс. 203.

К концу мая данный статус имели 18 тыс. 943 жителя Пензенской области, по итогам июня — 24 тыс. 942, июля — 30 тыс., августа — 33 тыс. 317.

В сентябре показатель достиг максимального уровня — 34 тыс. 258 человек, а затем он стал снижаться.

На конец октября в регионе насчитывалось 29 тыс. 680 безработных граждан, ноября — 22 тыс. 85, декабря — 17 тыс. 599.

По данным выборочных обследований, численность рабочей силы на конец декабря 2020 года составляла в Пензенской области 655 тыс. человек. Из них, в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ), 625,3 тыс. человек — 95,5% — классифицировались как занятые, 29,7 тыс. человек — 4,5% — как безработные, то есть не имели доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.