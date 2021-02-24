Сотрудники банка «Кузнецкий» приняли участие в донорской акции Общество

Пенза, 24 февраля 2021. PenzaNews. Более 30 сотрудников банка «Кузнецкий» приняли участие в корпоративной донорской акции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 24 февраля.

Фото: пресс-служба банка «Кузнецкий»

«Было сдано 12 литров крови», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что для удобства персонала мобильный пункт забора крови работал у головного офиса банка на улице Красной в Пензе, при этом сотрудники могли выбрать время его посещения в ходе предварительной записи.

Как отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, данная акция является хорошей возможностью проявить социальную ответственность и помочь пополнить запасы донорской крови.

«Добрые дела всегда сближают людей в рабочем коллективе, когда каждый чувствует свою причастность. Для поддержки корпоративного донорства в нашем банке мы продолжим организовывать «День донора» на постоянной основе», — сказал он.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.