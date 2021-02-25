В Пензе подготовлен план противопадковых мероприятий Общество

Пенза, 25 февраля 2021. PenzaNews. План проведения противопаводковых мероприятий подготовлен в Пензе. Об этом сообщил начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов.

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«Сейчас проводится обновление реперных меток для наблюдения за подъемом воды, которые у нас расположены на мостах, в том числе через реку Пензу на улице Токарной, железнодорожном мосту через реку Суру, мосту на остров Пески, Подвесном мосту на улице Урицкого, гидротехническом сооружении в микрорайоне Маяк и на ТЭЦ-1», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии в четверг, 25 февраля.

Алексей Михайлов добавил, что, по прогнозам, при неблагоприятном развитии ситуации в зону подтопления попадут 26 участков.

Как отметил глава администрации Пензы Андрей Лузгин, следует провести превентивные мероприятия по очистке от снега и мусора ливнеприемников, прилотковых и водосбросных каналов, в том числе на территории частных домовладений.

«В период паводка необходимо готовиться к круглосуточному режиму работы», — сказал он.

Мэр поручил выяснить количество семей с детьми, беременных женщин, пожилых и маломобильных граждан, проживающих в потенциальных зонах подтопления, для организации их эвакуации в случае необходимости, сообщает пресс-служба мэрии.