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Иван Белозерцев высказался против сноса здания пензенской «Родины»

09:49 | 27.02.2021 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев высказался против сноса расположенного в историческом центре Пензы здания бывшего кинотеатра «Родина», состояние отдельных конструкций которого оценивается как аварийное или ограниченно работоспособное.

Иван Белозерцев высказался против сноса здания пензенской «Родины». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В минувшую пятницу, 26 февраля, он провел на объекте выездное совещание, в ходе которого было предложено два варианта реконструкции: полный демонтаж существующего здания с последующим возведением нового или замена аварийных конструкций.

«Это память. Это строили люди много лет назад. Здание красивое», — отметил глава региона.

Он добавил, что поблизости восстановлен Спасский кафедральный собор, ведется модернизация исторического здания на улице Белинского.

«Нужно реконструировать «Родину», вписав ее в ландшафт. Это центральная часть города, нужно сохранять нашу историю», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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