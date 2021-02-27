Иван Белозерцев высказался против сноса здания пензенской «Родины» Общество

Пенза, 27 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев высказался против сноса расположенного в историческом центре Пензы здания бывшего кинотеатра «Родина», состояние отдельных конструкций которого оценивается как аварийное или ограниченно работоспособное.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В минувшую пятницу, 26 февраля, он провел на объекте выездное совещание, в ходе которого было предложено два варианта реконструкции: полный демонтаж существующего здания с последующим возведением нового или замена аварийных конструкций.

«Это память. Это строили люди много лет назад. Здание красивое», — отметил глава региона.

Он добавил, что поблизости восстановлен Спасский кафедральный собор, ведется модернизация исторического здания на улице Белинского.

«Нужно реконструировать «Родину», вписав ее в ландшафт. Это центральная часть города, нужно сохранять нашу историю», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.