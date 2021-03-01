Появились в продаже билеты на рейсы «ИрАэро» из Пензы в Сочи и Симферополь Общество

Пенза, 1 марта 2021. PenzaNews. Продажа билетов на рейсы из Пензы в Сочи и Симферополь, которые будут осуществляться с конца мая по сентябрь, стартовала на сайте авиакомпании «ИрАэро».

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Полеты в Сочи будут выполняться по средам и воскресеньям.

Согласно сведениям, указанным на сайте перевозчика, из Сочи в Пензу самолет будет отправляться в 10.50, в обратном направлении — в 13.50. Вместе с тем в кассе пензенского аэропорта до пассажиров доводят информацию о том, что по средам рейс из Пензы в Сочи будет выполняться в 7.00, по воскресеньям — в 6.00, в обратном направлении — в 12.00 и 11.00 соответственно.

На 30 мая, когда начнутся полеты по данному маршруту, минимальная стоимость билета в Сочи составляет 6 тыс. 550 рублей, в Пензу — 3 тыс. 550 рублей.

Добраться из Пензы в Симферополь на самолете можно будет по средам в 13.00, по субботам в 6.00 и по воскресеньям в 12.40.

В обратном направлении полеты будут осуществляться по вторникам, пятницам и субботам. На сайте авиакомпании указано, что они будут выполняться в 20.55, 21.00 и 21.30 соответственно, в кассе аэропорта пассажирам называют другие часы — 22.55, 23.00 и 23.30.

Первый рейс в Симферополь назначен на 29 мая, минимальная стоимость билета — 6 тыс. 550 рублей. Из Симферополя в Пензу самолеты начнут летать с 28 мая, на сайте «ИрАэро» доступны билеты по цене от 3 тыс. 550 рублей.