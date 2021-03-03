Подписано постановление об особенностях оказания помощи на основании соцконтракта Общество

Пенза, 3 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление регионального правительства об особенностях назначения и выплаты государственной соцпомощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан.

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Документом утверждены правила оказания данного вида государственной социальной помощи в 2021–2023 годах.

Также в нем прописан порядок предоставления ежемесячных денежных выплат гражданам, заключившим социальный контракт на реализацию мероприятий по поиску работы, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, по ведению личного подсобного хозяйства и иных, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Кроме того, постановлением определен порядок межведомственного взаимодействия при заключении с гражданами социальных контрактов.