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Подписано постановление об особенностях оказания помощи на основании соцконтракта

12:57 | 03.03.2021 | Общество

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Пенза, 3 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление регионального правительства об особенностях назначения и выплаты государственной соцпомощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан.

Подписано постановление об особенностях оказания помощи на основании соцконтракта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документом утверждены правила оказания данного вида государственной социальной помощи в 2021–2023 годах.

Также в нем прописан порядок предоставления ежемесячных денежных выплат гражданам, заключившим социальный контракт на реализацию мероприятий по поиску работы, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, по ведению личного подсобного хозяйства и иных, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Кроме того, постановлением определен порядок межведомственного взаимодействия при заключении с гражданами социальных контрактов.

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